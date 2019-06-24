По результатам соглашения, компания отозвала все претензии к Баженову, включая иск на 1 млн рублей и требование удалить обзор фильма "За гранью реальности".

В понедельник, 24 июня, стало известно о том, что Kinodanz отказалась от претензий к BadComedian. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Кинокомпания отозвала все претензии к Баженову, включая иск на 1 млн рублей и требование удалить обзор фильма "За гранью реальности".

Напомним, что 18 июня адвокат видеоблогера Сергея Панченко заявил о заключении мирового соглашения между блогером и студией Kinodanz.

Ранее Баженов сообщил, что представители компании подали на него в суд, заявив о нарушении авторских прав в обзоре фильма "За гранью реальности". Кинокомпания намеревалась отсудить у него 1 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер нового сезона мультфильма "Скуби-Ду"

Видео:BadComedian