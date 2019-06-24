В сети появился трейлер нового сезона мультфильма "Скуби-Ду"

Знаменитая команда сыщиков возвращается на экраны.

В сети появился трейлер нового сезона нового сезона мультсериала "Скуби-Ду!". Ролик был опубликован на официальным ютуб-канале телеканала Вoоmerang.

Премьера нового сезона "Скуби-Ду и угадай, кто?" запланирована на 27 июня. Новые эпизоды будут выходить еженедельно, а финальную серию покажут 19 сентября.

Вoоmerang транслирует сериал про юных детективов и говорящую собаку с 2015 года. Последним сезоном, вышедшем на сервисе, назывался "Будь классным, Скуби-Ду!" и транслировался до начала 2019 года.

Ранее мы писали о том, что мультфильм Pixar "История игрушек-4" возглавила российский прокат в минувшие выходные. В новой части мультфильма вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям.

Видео: Ютуб/ Вoоmerang