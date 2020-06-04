Новая партия аппаратов ИВЛ из США прибыла в Россию

Самолет привез во "Внуково" 150 аппаратов ИВЛ из США.

Новая партия аппаратов искусственной вентиляции легких из США прибыла в Россию. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственные источники. В социальных сетях опубликовано видео с моментом приземления гуманитарного груза из Америки на территории московского аэропорта "Внуково".

Напомним, что об отправке новой партии аппаратов ИВЛ стало известно 3 июня. Все медицинское оборудование будет направлено столичному Национальному медико-хирургическому центру имени Пирогова. На борту самолета, который доставил груз в РФ, находится 150 аппаратов ИВЛ.

В Петербурге 300 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ.

Видео: Telegram/Военный обозреватель