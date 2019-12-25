В Петербурге 300 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

Всего в реанимации находятся 600 человек.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что в петербургской реанимации находятся 600 пациентов с COVID-19, 300 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ежедневно госпитализируют около 750 пациентов. Количество пациентов, которые подключены к ИВЛ и лежат в реанимации, стабильно уже вторую неделю. По словам специалиста, коек хватает. К тому же большая часть (примерно 80%) болеют в легкой форме.

Ранее мы писали, что в ближайшие три дня станет ясно, вышел ли город на плато.

Фото: Piter.TV