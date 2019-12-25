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В Петербурге 300 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
Сегодня, 20:49
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smirenny

В Петербурге 300 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

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Всего в реанимации находятся 600 человек.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что в петербургской реанимации находятся 600 пациентов с COVID-19, 300 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 

Ежедневно госпитализируют около 750 пациентов. Количество пациентов, которые подключены к ИВЛ и лежат в реанимации, стабильно уже вторую неделю. По словам специалиста, коек хватает. К тому же большая часть (примерно 80%) болеют в легкой форме. 

Ранее мы писали, что в ближайшие три дня станет ясно, вышел ли город на плато.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, реанимация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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