В ближайшие три дня станет ясно, вышел ли город на плато

Уже вторую неделю наблюдается один уровень по числу госпитализаций.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" отметил, что пока рано говорить о выходе на плато.

По мнению специалиста, нужно подождать еще пару дней, чтобы точно удостовериться. Он отметил, что вторую неделю наблюдается один уровень по числу госпитализаций. Если оценивать этот критерий, то можно сказать, что город вышел на плато.

Ежедневно в больницы Петербурга поступают около 750 человек. Примерно столько же ежедневно выписывают.

Ранее мы писали, что начальник Госпиталя для ветеранов войн заявил о выходе Петербурга на плато по коронавирусу.

Фото: Piter.TV