Начальник Госпиталя для ветеранов войн заявил о выходе Петербурга на плато по коронавирусу

Максим Кабанов отметил, что в учреждении теперь ждут постепенного спада по количеству новоприбывших с пневмонией.

Начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов заявил, что Петербург точно вышел на плато по коронавирусу, об этом медик рассказал "Петербургскому дневнику". Кабанов отметил, что в медучреждении наблюдают за поступлением количества пациентов с двусторонней пневмонией, а таких с 12 мая – одинаковое количество. Теперь в госпитале ждут, когда этот же показатель пойдет на спад.

Также начальник госпиталя рассказал, что "тяжелых" пациентов сейчас – 5% от всего потока, а к ИВЛ подключены не более 3% больных.

С 1 мая здесь пролечились более 1000 человек. Выписывается больше, чем поступает. Благодаря этой площадке мы освобождаем койки в стационарах, помещая сюда тех, кто может здесь находиться. Если понадобится, то здесь и кислородные концентраторы стоят, а если пациент резко ухудшится, то мы его переводим по короткому плечу в инфекционный стационар. Максим Кабанов, начальник госпиталя для ветеранов войн

По словам Кабанова, полный спектр лечения в госпитале получают пациенты, поступившие в учреждение по вторичной госпитализации или из других стационаров с подтвержденной пневмонией. Тем, кто живет с большим количеством людей и болен коронавирусом бессимптомно, получают только профилактическое лечение и питье.

Ранее сообщалось, что в Петербурге признали пострадавшими от коронавируса 784 медика.

Фото: Piter.TV