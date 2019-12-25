В Петербурге признали пострадавшими от коронавируса 784 медика

Всего рассмотрели почти тысячу заявлений.

Специальные комиссии в Петербурге рассмотрели почти тысячу заявлений медицинских работников, заболевших COVID-19. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

По данным на 30 мая рассмотрено 985 заявлений, по 784 из них принято положительное решение (в том числе по 6 умершим). Комиссия продолжает свою работу. Уже 394 медика получили из бюджета по 300 тысяч рублей. Выплату в миллион рублей получили семьи трех умерших врачей.

Заболевшие коронавирусом медики могут претендовать на выплату 300-500 тысяч рублей. В случае смерти от коронавирса семья получит миллион рублей.

По данным на 26 мая, в Петербурге заболели 3 тысячи медиков, восемь из них умерли.

Ранее в Петербурге скончалась врач-педиатр.

Фото: Piter.TV