В Петербурге скончалась врач-педиатр

Диагноз не уточняется.

В понедельник, 1 июня, стало известно, что врач-педиатр Городской станции скорой медицинской помощи Татьяна Ткачева скончалась. Об этом сообщили ее коллеги на странице больницы в соцсети.

Специалист ушла из жизни в субботу, 30 мая. Ей было всего 58 лет. Причина смерти не уточняется.

Татьяна Васильевна Ткачева родилась в посёлке в Ярославской области. В 1985 году поступила в Ленинградский педиатрический медицинский институт и здесь осталась жить и работать. На Ленинградскую станцию скорой и неотложной медпомощи Татьяна попала еще в студенческие годы: сначала работала фельдшером по приёму вызовов, а после интернатуры — врачом-педиатром СМП. Более 35 лет Татьяна Васильевна трудилась на городской скорой и, как говорят коллеги, любила свою работу. Врач всегда была доброй, открытой и дружелюбной. Зарекомендовала себя грамотным, вдумчивым, систематически занимающимся повышением профессиональных знаний специалистом.

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Фото: Piter.TV