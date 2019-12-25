В Петербурге умер 68-летний травматолог

Александр Лапин работал в Городской больнице святого Иоанна Кронштадтского.

Вечером в среду, 3 июня, стало известно, что в Петербурге скончался 68-летний травматолог больницы святого Иоанна Кронштадтского Александр Лапин. Об этом сообщил "Доктор Питер".

О смерти врача сообщили родственники, они отметили, что причиной смерти стали осложнения коронавируса. Родные упомянули, что мужчина всю жизнь посвятил медицине и был настоящим профессионалом своего дела. Он стал примером для подражания. Близкие благодарят коллег врача, которые боролись за его жизнь до последнего.

Ранее мы писали, что в Петербурге скончалась врач-педиатр.

Фото: Piter.TV