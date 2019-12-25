В Петербурге умер 68-летний травматолог

Вечером в среду, 3 июня, стало известно, что в Петербурге скончался 68-летний травматолог больницы святого Иоанна Кронштадтского Александр Лапин. Об этом сообщил "Доктор Питер".
О смерти врача сообщили родственники, они отметили, что причиной смерти стали осложнения коронавируса. Родные упомянули, что мужчина всю жизнь посвятил медицине и был настоящим профессионалом своего дела. Он стал примером для подражания. Близкие благодарят коллег врача, которые боролись за его жизнь до последнего.
Ранее мы писали, что в Петербурге скончалась врач-педиатр.
Фото: Piter.TV
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