В Калининграде скончалась от коронавируса врач-реаниматолог

Это вторая смерть медика в регионе, связанная с коронавирусной инфекцией.

В Калининграде скончалась врач, которая заразилась коронавирусом.

ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав сообщает, что в больнице Калининграда скончалась 65-летняя женщина - врач. Светлана Соловьева работала врачом блока (палаты) реанимации и интенсивной терапии отделения неврологии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК). В больницу она поступила с обширной пневмонией, а также подтвержденной коронавирусной инфекцией. Врач была подключена к аппарату ИВЛ, но, несмотря на все усилия коллег, она скончалась.

Это вторая смерть медика с коронавирусом в регионе. Первой из медиков в Калининграде скончалась 65-летняя медсестра областной клинической больницы, работавшая в отделении пульмонологии с пациентами с подозрением на эту инфекцию.

Сегодня ранее: Во Владимире более 70 медработников клинической больницы скорой помощи заразились коронавирусом.

Фото: Piter.TV