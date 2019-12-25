Во Владимире более 70 сотрудников "скорой" заразились коронавирусом

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Владимира.

В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Владимира свыше 70 сотрудников заразились COVID-19.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Владимирской области сообщает, что 71 медицинских работников клинической больницы скорой помощи заразились коронавирусом. Это 14 врачей, 44 сотрудника среднего медицинского персонала и из числа младшего персонала 13 человек. На сегодня, 13 мая, 2 врача и 4 медика среднего звена уже выздоровели.

Всего в регионе новой коронавирусной инфекцией были заражены 139 медицинских работников, 18 из них уже выздоровели.

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Фото: Piter.TV