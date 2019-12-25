Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России умерли 244 человека с коронавирусом.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро вторника 13 октября в России официально подтверждено 13 868 новых случаев инфицирования коронавирусом в 85 регионах. Из них у 3 892 (28,1%) человек вирус протекает бессимптомно.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чеченская Республика 0,2%

2. Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,4%

3. Московская область, Челябинская область 0,5%

Распределение по субъектам

1. Москва 4618

2. Санкт-Петербург 557

3. Московская область 420

4. Ростовская область 277

5. Нижегородская область 274

6. Воронежская область 211

7. Свердловская область 208

8. Архангельская область 198

9. Ханты-Мансийский АО 197

10. Красноярский край 184

11. Кемеровская область 179

12. Забайкальский край 176

13. Иркутская область 171

14. Алтайский край 170

15. Ульяновская область 169

16. Волгоградская область 165

17. Томская область 165

18. Ставропольский край 161

19. Ямало-Ненецкий АО 158

20. Саратовская область 155

21. Оренбургская область 153

22. Омская область 152

23. Мурманская область 150

24. Республика Крым 148

25. Республика Коми 147

26. Пензенская область 141

27. Тюменская область 130

28. Самарская область 128

29. Республика Саха (Якутия) 122

30. Новосибирская область 114

31. Орловская область 110

32. Удмуртская Республика 108

33. Хабаровский край 108

34. Пермский край 106

35. Кировская область 101

36. Тверская область 99

37. Ленинградская область 99

38. Краснодарский край 98

39. Республика Бурятия 98

40. Калужская область 94

41. Приморский край 94

42. Рязанская область 91

43. Челябинская область 89

44. Брянская область 86

45. Курская область 86

46. Ивановская область 85

47. Республика Дагестан 85

48. Республика Калмыкия 85

49. Белгородская область 84

50. Ярославская область 82

51. Карачаево-Черкесская Республика 81

52. Кабардино-Балкарская Республика 80

53. Калининградская область 79

54. Владимирская область 72

55. Костромская область 71

56. Вологодская область 69

57. Республика Хакасия 66

58. Астраханская область 65

59. Республика Мордовия 65

60. Сахалинская область 65

61. Тамбовская область 64

62. Курганская область 64

63. Новгородская область 62

64. Смоленская область 61

65. Псковская область 61

66. Тульская область 60

67. Республика Башкортостан 58

68. Липецкая область 56

69. Республика Ингушетия 54

70. Амурская область 54

71. Магаданская область 48

72. Республика Тыва 47

73. Республика Адыгея 45

74. Республика Алтай 43

75. Камчатский край 40

76. Республика Северная Осетия 39

77. Республика Марий Эл 38

78. Республика Карелия 37

79. Чувашская Республика 35

80. Республика Татарстан 34

81. г. Севастополь 30

82. Еврейская АО 29

83. Чеченская Республика 5

84. Ненецкий автономный округ 3

85. Чукотский АО 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 326 178 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 1 031 785 человек (за сутки +7 550). Скончались от коронавируса 22 966 человек (за сутки +244).

Статистика по коронавирусу по регионам за 12 октября

Фото:pixabay