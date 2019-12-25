Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро вторника 13 октября в России официально подтверждено 13 868 новых случаев инфицирования коронавирусом в 85 регионах. Из них у 3 892 (28,1%) человек вирус протекает бессимптомно.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чеченская Республика 0,2%
2. Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,4%
3. Московская область, Челябинская область 0,5%
Распределение по субъектам
1. Москва 4618
2. Санкт-Петербург 557
3. Московская область 420
4. Ростовская область 277
5. Нижегородская область 274
6. Воронежская область 211
7. Свердловская область 208
8. Архангельская область 198
9. Ханты-Мансийский АО 197
10. Красноярский край 184
11. Кемеровская область 179
12. Забайкальский край 176
13. Иркутская область 171
14. Алтайский край 170
15. Ульяновская область 169
16. Волгоградская область 165
17. Томская область 165
18. Ставропольский край 161
19. Ямало-Ненецкий АО 158
20. Саратовская область 155
21. Оренбургская область 153
22. Омская область 152
23. Мурманская область 150
24. Республика Крым 148
25. Республика Коми 147
26. Пензенская область 141
27. Тюменская область 130
28. Самарская область 128
29. Республика Саха (Якутия) 122
30. Новосибирская область 114
31. Орловская область 110
32. Удмуртская Республика 108
33. Хабаровский край 108
34. Пермский край 106
35. Кировская область 101
36. Тверская область 99
37. Ленинградская область 99
38. Краснодарский край 98
39. Республика Бурятия 98
40. Калужская область 94
41. Приморский край 94
42. Рязанская область 91
43. Челябинская область 89
44. Брянская область 86
45. Курская область 86
46. Ивановская область 85
47. Республика Дагестан 85
48. Республика Калмыкия 85
49. Белгородская область 84
50. Ярославская область 82
51. Карачаево-Черкесская Республика 81
52. Кабардино-Балкарская Республика 80
53. Калининградская область 79
54. Владимирская область 72
55. Костромская область 71
56. Вологодская область 69
57. Республика Хакасия 66
58. Астраханская область 65
59. Республика Мордовия 65
60. Сахалинская область 65
61. Тамбовская область 64
62. Курганская область 64
63. Новгородская область 62
64. Смоленская область 61
65. Псковская область 61
66. Тульская область 60
67. Республика Башкортостан 58
68. Липецкая область 56
69. Республика Ингушетия 54
70. Амурская область 54
71. Магаданская область 48
72. Республика Тыва 47
73. Республика Адыгея 45
74. Республика Алтай 43
75. Камчатский край 40
76. Республика Северная Осетия 39
77. Республика Марий Эл 38
78. Республика Карелия 37
79. Чувашская Республика 35
80. Республика Татарстан 34
81. г. Севастополь 30
82. Еврейская АО 29
83. Чеченская Республика 5
84. Ненецкий автономный округ 3
85. Чукотский АО 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 326 178 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 1 031 785 человек (за сутки +7 550). Скончались от коронавируса 22 966 человек (за сутки +244).
Статистика по коронавирусу по регионам за 12 октября
Фото:pixabay
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