Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

ИЦК сообщает, что в России за сутки по данным на утро понедельника 12 октября официально подтверждено еще 13 592 новых случаев инфицирования коронавирусом в 84 регионах. Из них у 3 564 (26,2%) человек вирус протекает без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0%
2. Чеченская Республика 0,3%
3. Чувашская Республика 0,4%
Распределение по субъектам
1. Москва 4395
2. Санкт-Петербург 538
3. Московская область 440
4. Ростовская область 274
5. Нижегородская область 271
6. Архангельская область 242
7. Свердловская область 218
8. Ханты-Мансийский АО 208
9. Воронежская область 204
10. Кемеровская область 178
11. Красноярский край 174
12. Алтайский край 169
13. Забайкальский край 169
14. Ульяновская область 164
15. Иркутская область 162
16. Волгоградская область 161
17. Ставропольский край 156
18. Ямало-Ненецкий АО 154
19. Республика Крым 152
20. Мурманская область 151
21. Томская область 151
22. Омская область 149
23. Республика Коми 148
24. Оренбургская область 147
25. Саратовская область 141
26. Пензенская область 133
27. Самарская область 129
28. Тюменская область 128
29. Республика Саха (Якутия) 120
30. Новосибирская область 115
31. Орловская область 112
32. Удмуртская Республика 110
33. Хабаровский край 110
34. Пермский край 104
35. Краснодарский край 102
36. Кировская область 100
37. Ленинградская область 99
38. Тверская область 98
39. Республика Бурятия 98
40. Челябинская область 94
41. Приморский край 92
42. Рязанская область 88
43. Брянская область 85
44. Калужская область 84
45. Республика Калмыкия 84
46. Ивановская область 83
47. Курская область 83
48. Республика Дагестан 82
49. Карачаево-Черкесская Республика 82
50. Ярославская область 81
51. Республика Алтай 81
52. Кабардино-Балкарская Республика 78
53. Белгородская область 77
54. Калининградская область 75
55. Костромская область 69
56. Смоленская область 65
57. Вологодская область 65
58. Республика Мордовия 65
59. Курганская область 65
60. Республика Хакасия 65
61. Новгородская область 64
62. Тамбовская область 63
63. Псковская область 63
64. Владимирская область 62
65. Астраханская область 62
66. Сахалинская область 58
67. Тульская область 57
68. Амурская область 57
69. Липецкая область 54
70. Республика Карелия 51
71. Республика Ингушетия 50
72. Республика Башкортостан 50
73. Магаданская область 45
74. Республика Адыгея 43
75. Республика Тыва 43
76. Республика Северная Осетия 39
77. Камчатский край 37
78. Республика Марий Эл 36
79. Республика Татарстан 35
80. Чувашская Республика 35
81. г. Севастополь 34
82. Еврейская АО 28
83. Чеченская Республика 7
84. Ненецкий автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 312 310 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 1 024 235 человек (за сутки +3 793). Скончались от коронавируса за весь период 22 722 человека (за сутки +125).
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Фото:pixabay
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