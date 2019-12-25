Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России выявлено более 13,5 тысяч новых инфицированных.

ИЦК сообщает, что в России за сутки по данным на утро понедельника 12 октября официально подтверждено еще 13 592 новых случаев инфицирования коронавирусом в 84 регионах. Из них у 3 564 (26,2%) человек вирус протекает без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:



1. Чукотский автономный округ 0%

2. Чеченская Республика 0,3%

3. Чувашская Республика 0,4%

Распределение по субъектам

1. Москва 4395

2. Санкт-Петербург 538

3. Московская область 440

4. Ростовская область 274

5. Нижегородская область 271

6. Архангельская область 242

7. Свердловская область 218

8. Ханты-Мансийский АО 208

9. Воронежская область 204

10. Кемеровская область 178

11. Красноярский край 174

12. Алтайский край 169

13. Забайкальский край 169

14. Ульяновская область 164

15. Иркутская область 162

16. Волгоградская область 161

17. Ставропольский край 156

18. Ямало-Ненецкий АО 154

19. Республика Крым 152

20. Мурманская область 151

21. Томская область 151

22. Омская область 149

23. Республика Коми 148

24. Оренбургская область 147

25. Саратовская область 141

26. Пензенская область 133

27. Самарская область 129

28. Тюменская область 128

29. Республика Саха (Якутия) 120

30. Новосибирская область 115

31. Орловская область 112

32. Удмуртская Республика 110

33. Хабаровский край 110

34. Пермский край 104

35. Краснодарский край 102

36. Кировская область 100

37. Ленинградская область 99

38. Тверская область 98

39. Республика Бурятия 98

40. Челябинская область 94

41. Приморский край 92

42. Рязанская область 88

43. Брянская область 85

44. Калужская область 84

45. Республика Калмыкия 84

46. Ивановская область 83

47. Курская область 83

48. Республика Дагестан 82

49. Карачаево-Черкесская Республика 82

50. Ярославская область 81

51. Республика Алтай 81

52. Кабардино-Балкарская Республика 78

53. Белгородская область 77

54. Калининградская область 75

55. Костромская область 69

56. Смоленская область 65

57. Вологодская область 65

58. Республика Мордовия 65

59. Курганская область 65

60. Республика Хакасия 65

61. Новгородская область 64

62. Тамбовская область 63

63. Псковская область 63

64. Владимирская область 62

65. Астраханская область 62

66. Сахалинская область 58

67. Тульская область 57

68. Амурская область 57

69. Липецкая область 54

70. Республика Карелия 51

71. Республика Ингушетия 50

72. Республика Башкортостан 50

73. Магаданская область 45

74. Республика Адыгея 43

75. Республика Тыва 43

76. Республика Северная Осетия 39

77. Камчатский край 37

78. Республика Марий Эл 36

79. Республика Татарстан 35

80. Чувашская Республика 35

81. г. Севастополь 34

82. Еврейская АО 28

83. Чеченская Республика 7

84. Ненецкий автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 312 310 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 1 024 235 человек (за сутки +3 793). Скончались от коронавируса за весь период 22 722 человека (за сутки +125).

Ранее:В Новосибирске от коронавируса скончалась 25-летняя девушка

Фото:pixabay