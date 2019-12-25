В Новосибирске от коронавируса скончалась 25-летняя девушка

Подробностей оперштаб по Новосибирской области не сообщает.

В Новосибирской области очередной жертвой коронавируса стала 25-летняя девушка.

Оперативный штаб по Новосибирской области сообщает, что в регионе за сутки скончалось 5 человек с подтвержденным коронавирусом. Среди жертв коронавируса 25-летняя девушка, других подробностей оперштаб не приводит.

Также среди умерших мужчина 68 лет и три женщины 71 год, 72 года и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 496 человек. В реанимации находится 110 человек, из них 28 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным на утро понедельника 12 октября в Новосибирской области зафиксировано 14 205 случаев COVID-19 (+115 за сутки), из них 879 детей. 12 508 пациентов выписаны с выздоровлением (+37 за сутки).

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Фото:Piter.TV