В Петербурге умерла рентгенолаборант из Елизаветинской больницы

Она проработала в медучреждении 38 лет.

В больнице имени Боткина на 56-ом году жизни скончалась Лариса Кириллова, рентгенолаборант Елизаветинской больницы. Об этом на официальной странице медучреждения написали её коллеги.

Медик проработала в Елизаветинской больнице 38 лет, за эти годы она зарекомендовала себятветственным сотрудником и внимательным к пациентам специалистом. Лариса Кириллова устроилась в больницу в 1982 году сразу по окончании Ленинградского медучилища № 7. Сначала она работала в должности медицинской сестры неврологического отделения №2, в 1988 году, перешла на должность рентгенолаборанта рентгеновского отделения.

Из-за сложившейся эпидемиологический ситуации в последний путь Ларису Эльмаровну смогут проводить только близкие родственники.

В Петербурге в НИИ скорой помощи в начале мае умерла третья медсестра.

Фото: ВК/ Елизаветинская больница