Петербургский Госпиталь для ветеранов войн признан лучшим в РФ

Каждый год в учреждении проходят реабилитацию свыше 35 тыс. пациентов.

Петербургский Госпиталь для ветеранов войн стал лучшим в стране: учреждение получило награду Всероссийского конкурса в номинации "Лучший госпиталь ветеранов войн по организации комплексной медицинской реабилитации". Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

Госпиталь заработал в 1946 году, сегодня он является одним из самых оснащенных и технологичных. Каждый год в учреждении проходят реабилитацию свыше 35 тыс. пациентов.

В госпитале практикуется комплексный подход, когда специалисты разного профиля вместе вырабатывают тактику лечения пациентов. Этим объясняется эффективность лечения. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В разгар пандемии коронавируса за пять месяцев для госпиталя построили новый корпус-трансформер, где в настоящее время проходят лечение участники СВО. Кроме того, 2 года назад запустили отделение экстренной медпомощи, в апреле 2025 года отремонтировали ортопедо-травматологическое отделение.

Ранее на Piter.TV: в 2025 году в Петербурге проведут 25 тыс. бесплатных операций по замене хрусталика.

Фото: Piter.TV