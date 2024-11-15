В Госпитале для ветеранов войн провели мастер-класс по пулу

Занятия организовывают на регулярной основе.

Участникам СВО в Госпитале для ветеранов войн в Петербурге провели мастер-класс по пулу.

По данным телеканала "Санкт-Петербург", урок дал Леонид Михайлов, известный как "Капитан Трюк". Прозвище мужчина получил за то, что специализируется на трюковых ударах. Как рассказали пациенты, бильярд помогает им восстанавливаться после ранений.

Занятие бильярдным спортом способствует психологической разгрузке, но и плюс это – тренировка такая для мышц всего тела. Способствует концентрации, повышению внимания, отвлекаются пациенты, у них тут – небольшой клуб по интересам. Татьяна Погода, заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн по медицинской части

Такие мастер-классы организовывают на регулярной основе.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге планируют поддерживать малоимущих участников СВО после демобилизации.

Фото: pxhere