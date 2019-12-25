Петербургский госпиталь для ветеранов войн поборется за звание лучшего госпиталя РФ

В этом году Конкурс приурочен к 80-летию Великой победы и Году защитника Отечества.

Санкт-петербургский госпиталь для ветеранов войн поборется за звание лучшего госпиталя России. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению.

В начале февраля стартовал приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе на лучший госпиталь для ветеранов войн. Его организаторами выступают Министерство здравоохранения РФ совместно с Центральным институтом организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

В этом году Конкурс приурочен к 80-летию Великой победы и Году защитника Отечества. Он проводится по 6 номинациям, которые охватывают основные направления работы госпиталя, такие как: наличие обратной связи с пациентами, внедрение проектного управления, инновации, взаимодействие с социально ориентированными пациентскими и волонтерскими организациями, реализация программ социальной адаптации для ветеранов и др.

В этом году госпиталь участвует сразу в трёх номинациях конкурса: "Лучшие медицинские и организационные технологии в госпиталях ветеранов войн", "Лучший социально-ориентированный госпиталь ветеранов", "Лучший госпиталь ветеранов войны по организации медицинской реабилитации".

Сегодня врачи госпиталя помогают больным с соматическими заболеваниями, нарушениями функций центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Около 90% всех операций в госпитале выполняют в течение 48 часов с момента поступления пациента, чтобы максимально быстро восстановить опороспособность конечности, активизировать пострадавшего и провести реабилитацию.

Госпиталь хорошо оснащён технически. В лечении и реабилитации применяются роботизированные технологии, симуляторы виртуальной реальности и другие прогрессивные адаптивные методики.

Фото: Piter.tv