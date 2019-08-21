Пользователей интернета озадачила новая оптическая иллюзия. На видео чья-то рука гладит то ли кролика, то ли ворону.
"Кролики любят, когда им гладят нос", — написал автор в комментарии к видео, на котором на самом деле изображена ворона (или все-таки кролик?).
За несколько дней пост набрал более 40 тысяч отметок "Нравится", 10,2 тысяч ретвитов и множество комментариев. Многие пользователи сети написали, что сразу поняли, кто на записи. Некоторые начали делиться снимками своих домашних животных. А кто-то вспомнил старую оптическую иллюзию, на которой сложно определить, утка это или кролик.
Ранее фото удивленной кошки рассмешило пользователей Reddit.
Видео: Twitter / Dan Quintana
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