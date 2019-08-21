На видео чья-то рука гладит то ли кролика, то ли ворону.

Пользователей интернета озадачила новая оптическая иллюзия. На видео чья-то рука гладит то ли кролика, то ли ворону.

"Кролики любят, когда им гладят нос", — написал автор в комментарии к видео, на котором на самом деле изображена ворона (или все-таки кролик?).

За несколько дней пост набрал более 40 тысяч отметок "Нравится", 10,2 тысяч ретвитов и множество комментариев. Многие пользователи сети написали, что сразу поняли, кто на записи. Некоторые начали делиться снимками своих домашних животных. А кто-то вспомнил старую оптическую иллюзию, на которой сложно определить, утка это или кролик.

Ранее фото удивленной кошки рассмешило пользователей Reddit.

Видео: Twitter / Dan Quintana