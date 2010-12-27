Фото удивленной кошки рассмешило пользователей Reddit

В косметическом зеркале изображение кота получилось искаженным и увеличенным.

Пользователям Reddit понравилась фотография удивленной кошки, которая сидит напротив двух зеркал в раковине. Фото опубликовал пользователь под ником despisesunrise.

В косметическом зеркале изображение кота получилось искаженным и увеличенным. Многие пользователи предположили, что кошка удивилась собственному отражению. Некоторые подумали, что кошка так отреагировала на какой-то поступок хозяина.

Ранее на Piter.TV: В Китае начнут клонировать котов за $35,4 тысяч.

Фото: Reddi/ despisesunrise