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В Китае начнут клонировать котов за $35,4 тысяч
Сегодня, 9:23
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nastya960

В Китае начнут клонировать котов за $35,4 тысяч

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В компании Sinogene успешно воспроизвели первую генетическую копию кота. Дальше ученые планируют клонировать почтовых голубей и лошадей.

Китайская компания Sinogene начинает массовую продажу клонированных котов. Об этом сообщил научно-технический информационный портал ZOL.

В компании успешно воспроизвели первую генетическую копию кота. Дальше ученые планируют клонировать почтовых голубей и лошадей. Первый котенок, которому дали необычное имя Чеснок, появился на свет в июле. Однако, о его рождении рассказали только спустя месяц, когда котенок уже подрос.

После его успешного создания мы начнем предоставлять официальные услуги по клонированию.

Чжао Цзяньпин, управляющий компании

Чтобы сделать клон своего любимого питомца, нужно заплатить 250 тысяч юаней ($35,4 тыс. по текущему курсу).

Фото: pixabay 

Теги: животные, клон, кот
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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