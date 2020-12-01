Новая неделя в Петербурге начнется с жары

Температура воздуха предстоящей ночью составит от +16 до +18 градусов. Днем ожидается от +27 до +29 градусов тепла.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на предстоящую неделю. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу и области

Так, в Северной столице в понедельник, 26 июля, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер - западный, северо-западный. Его скорость составит ночью 1-5 м/с, днём — 4-8 м/с.

Температура воздуха предстоящей ночью составит от +16 до +18 градусов. Днем ожидается от +27 до +29 градусов тепла.

Атмосферное давление в течение суток будет слабо повышаться.

Недавно мы инфромировали, что рабочая неделя в Ленобласти начнется с жаркой погоды. Воздух прогреется до +25...+30 градусов. Обещают небольшой дождь.

Ранее Piter.tv писал, что на Васильевском острове появился стрит-арт, напоминающий о разрушении зданий.

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