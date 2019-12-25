  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неделя в Ленобласти начнется с жаркой погоды
Сегодня, 14:06
171
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Неделя в Ленобласти начнется с жаркой погоды

0 0

Воздух прогреется до +25...+30 градусов. Обещают небольшой дождь.

В понедельник, 26 июля, в Ленобласти ожидается жаркая и влажная погода. Об этом сообщили в пресс-службе  МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

В темное время суток осадков синоптики не обещают, а днем местами все-таки пройдут дожди. Поднимется северо-западный ветер. Порывы будут достигать 4-8 м/с. Ночью столбики термометров покажут +8...+13 градусов, но днем потеплеет до +25...+30 градусов. Атмосферное давление должно слабо повышаться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в МЧС предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы. 

Фото: Pexels

Теги: мчс, погода ленобласть, прогноз погоды, северо-западное угмс
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии