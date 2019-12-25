В МЧС предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

Петербуржцев ждет шторм.

В воскресенье, 25 июля, с 12 до 15 часов дня в Петербурге испортится погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В городе поднимется сильный западный, юго-западный ветер. Порывы будут достигать 12-14 м/с. В связи с этим волны поднимутся до 0,5-1 метра.

Напомним, что с понедельника в городе начнется жаркая погода. Однако теплый фронт покинет город в среду.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Путин прибыл в Кронштадт, чтобы оценить парадный строй кораблей.

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