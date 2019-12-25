Новая неделя в Петербурге начнется с кратковременных дождей и гроз

Температура воздуха предстоящей ночью опустится до +16…+18 градусов. Днем ожидается до 24-26 градусов тепла.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на предстоящую неделю. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Так, в Северной столице в понедельник, 28 июня, ожидается переменная облачность, днем пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ветер - северный, северо-западный. Его скорость составит ночью 3-8 м/с, днём — 5-10 м/с.

Температура воздуха предстоящей ночью опустится до +16…+18 градусов. Днем ожидается до 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление в течение суток будет понижаться.

Недавно Piter.tv писал, что Ленобласть 27 июня настигнут грозы и дожди. Так, столбики термометров в темное время покажут +14...+19 градусов. Но днем станет душно. Температура воздуха поднимется до +24...+29 градусов.

Ранее мы информировали о погоде в Петербурге в воскресенье, 27 июня.

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