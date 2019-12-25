Сегодня в Петербурге не будет дождей

Температурных рекордов синоптики тоже не обещают. Воздух прогреется до +27 градусов.

В воскресенье, 27 июня, в Петербурге будет тепло и облачно. Ожидать осадков не стоит. Об этом сообщили на сайте Северо-Западного УГМС.

Столбики термометров покажут +27 градусов. Подует легкий ветерок. Атмосферное давление будет меняться мало.

Тем временем в Ленинградской области синоптики прогнозируют кратковременные дожди и местами грозы. Воздух прогреется до +29 градусов. Подует западный ветер со скоростью 2-8 м/с. Во время грозы возможны порывы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ночью 27 июня в Сосновом Бору не будет электричества. Как пояснили в пресс-службе, ремонтные работы необходимо провести, чтобы защитить линии электропередач и оборудование от молний.

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