Ленобласть 27 июня настигнут грозы и дожди

Воздух прогреется до +24...+29 градусов.

В воскресенье, 27 июня, в Ленобласти сохранится жаркая погода. Днем синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в темное время покажут +14...+19 градусов. Но днем станет душно. Температура воздуха поднимется до +24...+29 градусов. Подует западный ветер со скоростью 2-8 м/с. Во время грозы возможны порывы.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ночью 27 июня в Сосновом Бору не будет электричества. Как пояснили в пресс-службе, ремонтные работы необходимо провести, чтобы защитить линии электропередач и оборудование от молний.

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