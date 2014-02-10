Ночью 27 июня в Сосновом Бору не будет электричества

С 00 до 6 часов утра будут проводить работы по замене грозозащитного троса.

В ночь на воскресенье, 27 июня, в Сосновом Бору отключат электричество на 6 часов. Неудобства связаны с ремонтными работами по замене грозозащитного троса. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградской АЭС 26 июня.

С 12 часов ночи до 6 часов утра света и электричества в городе не будет. Специалисты рекомендуют жильцам разморозить морозилку, чтобы избежать казусов.

Как пояснили в пресс-службе, ремонтные работы необходимо провести, чтобы защитить линии электропередач и оборудование от молний.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из-за грозы на юго-западе Петербурга вырубило свет. Две молнии попали в вышку ЛЭП, после чего моментально погасли огни во всех окнах.

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