Новая морская линия открылась между Петербургом и Юго-Восточной Азией

Первое судно RC "Ocean" уже находится на терминале.

Стало известно о запуске нового контейнерного сервиса, который соединит Терминал морской рыбный порт в Большом порту Северной столицы с гаванями в Юго-Восточной Азии. Об этом информирует пресс-служба ООО "ТМРП".

Первое судно RC "Ocean" уже находится на терминале в Петербурге: ожидается, что на линию выйдут еще три судна. Планируется, что они будут заходить в Большой порт каждые 10-14 дней.

Напомним, линия, о которой идёт речь, свяжет город с портами Индонезии, Индии, Китая, Малайзии и другими странами региона. Оттуда будут импортироваться автомобили, различное оборудование и продукты питания. В свою очередь из РФ экспортируют удобрения и строительные материалы.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)