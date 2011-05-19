Туристический маршрут "Санкт-Петербург. Новая география" обрёл национальный статус

К 2030 году развитие нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" поспособствует увеличению экспорта услуг в сфере гостеприимства.

Экспертный совет по определению национальных турмаршрутов при Минэкономразвития РФ включил в свой список маршрут "Санкт-Петербург. Новая география". Решение приняла рабочая группа, которая ознакомилась с презентацией проекта.

По словам губернатора Александра Беглова, в маршрут вошли не только всем известные достопримечательности, но и креативные общественные пространства, а также необычные музеи, события и гастрономические места, авторские экскурсии. Так, гости города посетят "Севкабель порт", музей "Эрарта", реставрационно-хранительский центр "Старая деревня", кластер "Остров фортов" и т.д.

Также градоначальник добавил, что к 2030 году развитие нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" поспособствует увеличению экспорта услуг в сфере гостеприимства, а рост внутренних поездок составит 140 млн.

Добавим, что "Санкт-Петербург. Новая география" стал вторым, получившим национальный статус в городе на Неве. Его опередил маршрут "Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба" в 2023 году.

Ранее стали известны подробности о создании морского курорта на месте бывшей стройплощадки "Горская".

Фото: Piter.TV