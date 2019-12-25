Стали известны подробности о создании морского курорта на месте бывшей стройплощадки "Горская"

Сейчас территорию активно вовлекают в инвестиционный оборот.

Правительство Петербурга намерено создать морской курорт на месте бывшей стройплощадки в кластере "Горская". Проект обсудили в рамках совещания при участии помощника президента РФ Максима Орешкина, зампреда правительства Дмитрия Чернышенко и губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Как отметил градоначальник, курорт станет одной из точек притяжения для любителей внутреннего туризма. Он будет соответствовать стандартам комфорта, доступности, безопасности, исходить из запросов и потребностей людей с разным достатком и разного возраста.

Сейчас "Горскую" активно вовлекают в инвестиционный оборот. Уже подписана дорожная карта, созданная городским комитетом по инвестициям, корпорацией "Туризм.РФ" и яхт-клубом Петербурга. Инвестору передали земельный участок для строительства объекта водного спорта. Кроме того, проект учтён в Генплане Северной столицы.

Напомним, что последний раз проект туристическо-рекреационного кластера "Горская" обсуждали летом на заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. Вице-губернатор Николай Линченко тогда заявлял, что курорт заработает до 2030 года.

Фото: ООО "Ваухаус"