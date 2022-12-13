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Новую модель трамвая показали на Невском заводе в Петербурге
Сегодня, 12:52
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Новую модель трамвая показали на Невском заводе в Петербурге

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Трёхсекционный состав обладает двумя кабинами. Трамвай получил название "Невский".

Нп Невском заводе электрического транспорта прошла презентация новой модели трамвая, которая получила название "Невский". В состав вошли 3 секции и 2 кабины. До конца 2023 года в городе запустят 38 таких трамваев. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своём Telegram-канале. 

В частности, новый подвижной состав обеспечит транспортную доступность при закрытии станции метро "Ладожская". Низкопольные вагоны для решения этой задачи поступят уже в марте. 

Новая модель трамвая не только комфортна, но и безопасна для пассажиров: в составах предусмотрели огнеупорный интерьер и равномерное распределение нагрузки в случае удара. 

Ранее мы рассказали, как воспользоваться скидками в общественном транспорте Петербурга.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков

Теги: санкт-петербург, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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