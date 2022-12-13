Новую модель трамвая показали на Невском заводе в Петербурге

Трёхсекционный состав обладает двумя кабинами. Трамвай получил название "Невский".

Нп Невском заводе электрического транспорта прошла презентация новой модели трамвая, которая получила название "Невский". В состав вошли 3 секции и 2 кабины. До конца 2023 года в городе запустят 38 таких трамваев. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своём Telegram-канале.

В частности, новый подвижной состав обеспечит транспортную доступность при закрытии станции метро "Ладожская". Низкопольные вагоны для решения этой задачи поступят уже в марте.

Новая модель трамвая не только комфортна, но и безопасна для пассажиров: в составах предусмотрели огнеупорный интерьер и равномерное распределение нагрузки в случае удара.

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Фото: Telegram / Кирилл Поляков