В Петербурге представили новую модель XCITE X-Cross 7

Согласно среднесрочному плану развития, планировалось запустить производство ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнёрами.

В среду, 13 марта, "Автозавод Санкт-Петербург" представил свою первую собственную разработку – Xcite X-Cross7. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Автозавод Санкт-Петербург".

Модель оснащена бензиновым двигателем мощностью 147 лошадиных сил, крутящий момент составляет 210 Нм. В начале года завод, являющийся "дочкой" АвтоВАЗа, выпустил первую партию из нескольких тысяч автомобилей. Ведётся накопление складского запаса, чтобы начать продажи весной 2024 года. Согласно среднесрочному плану развития, планировалось запустить производство ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнёрами.

Xcite – это первый собственный проект в новой истории автомобильного завода. Название бренда происходит от английского to excite, что переводится как "волновать", "будоражить". Эмблема Xcite выполнена в виде латинской буквы "X", размещенной в овале.

Ранее мы сообщили о том, что продажи новых авто в Петербурге выросли в полтора раза.

Фото: ООО "Автозавод Санкт-Петербург"