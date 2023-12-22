Продажи новых авто в Петербурге выросли в полтора раза

В Петербурге за этот период было зарегистрировано 8643 новых автомобиля, а в Ленинградской области – 2347 машин (+86,6%).

В первые два месяца 2024 года число сделок по приобретению новых автомобилей в городе на Неве увеличилось на 61,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает издание "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на отчет "Автостат Инфо".

В Петербурге за этот период было зарегистрировано 8643 новых автомобиля, а в Ленинградской области – 2347 машин (+86,6%). Самыми популярными марками автомобилей среди жителей Северной столицы являются китайские марки, такие как Geely (1224 регистрации) и Haval (1151 регистрация). На третьем месте располагается "АвтоВАЗ" с 1141 регистрацией, за которым идет целый ряд китайских автомобилей.

В соседнем 47-ом регионе в январе-феврале наиболее популярными были российские автомобили, за этот период было зарегистрировано 476 транспортных средств отечественного производства. За ними следуют Haval (408), Geely (271), Chery (266) и Changan (184).

Ранее мы сообщили о том, что многодетным семьям Ленобласти предоставят авто повышенной вместимости без учёта критерия нуждаемости.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)