Авто под новым российским брендом XCite будут производить на бывшем заводе Nissan в Петербурге

XCite стал первым собственным проектом в истории завода, который стремится реализовать среднесрочный план развития через сотрудничество с ведущими международными партнёрами.

"Автозавод Санкт-Петербург" успешно приступил к производству автомобилей под новым брендом XCite. Об этом сообщили представители предприятия.

XCite стал первым собственным проектом в истории завода, который стремится реализовать среднесрочный план развития через сотрудничество с ведущими международными партнёрами. В настоящее время завод, являющийся дочерним предприятием АвтоВАЗа, выпустил первую партию автомобилей, а также активно формирует складской запас для начала продаж весной 2024 года.

Более подробно о первой модели под брендом XCite завод планирует рассказать в конце февраля. Название бренда, основанное на английском слове "excite", передаёт концепцию бренда, основанную на эмоциональном заряде. Эмблема XCite, выполненная в виде латинской буквы "X" в овале, символизирует уникальность и инновационность.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)