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Конечная станция "зеленой" линии метро получила новое название
Сегодня, 17:28
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arteliseev

Конечная станция "зеленой" линии метро получила новое название

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Теперь решение ожидает подписи губернатора Петербурга.

Новая конечная станция Невско-Василеостровской линии метро была переименована из-за переноса местоположения выхода. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на члена Топографической комиссии Петербурга Алексея Ерофеева в субботу. 

Объект получил название "Каменка". Изначальное станцию хотели назвать "Зоопарком": на территорию планировали перенести городской зверинец. Варианты "Планерная" и "Шуваловский проспект" в комиссии не приняли из-за неточности.

Станция должна быть расположена у перекрестка Шуваловского и Комендантского проспектов. 

Ранее мы рассказали, что в петербургском метрополитене дали комментарий об увольнении протестовавших работников.

Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"

Теги: зеленая линия метро спб, каменка, метро, метрополитен, невско-василеостровская линия, приморский район, топонимическая комиссия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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