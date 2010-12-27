Конечная станция "зеленой" линии метро получила новое название

Теперь решение ожидает подписи губернатора Петербурга.

Новая конечная станция Невско-Василеостровской линии метро была переименована из-за переноса местоположения выхода. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на члена Топографической комиссии Петербурга Алексея Ерофеева в субботу.

Объект получил название "Каменка". Изначальное станцию хотели назвать "Зоопарком": на территорию планировали перенести городской зверинец. Варианты "Планерная" и "Шуваловский проспект" в комиссии не приняли из-за неточности.

Станция должна быть расположена у перекрестка Шуваловского и Комендантского проспектов.

Ранее мы рассказали, что в петербургском метрополитене дали комментарий об увольнении протестовавших работников.

Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"