Астрономы рассказали о проблемах космологической модели ΛCDM.

Новая карта Вселенной показала необычную однородность мироздания. Астрономы из проекта KiDS подготовили детальную карту космоса, которая покрывает 5% обозримой Вселенной. Ученые установили при помощи наблюдения за "эхом" Большого взрыва, что материя распространяется по пространству однородно.

Эти данные указывают на то, что в стандартной космологической модели ΛCDM есть проблемы. Вопрос заключается в том, сможем ли мы ликвидировать их малой кровью, поменяв, к примеру, характер поведения темной материи Тильман Трёстер, астрофизик из Эдинбургского университета в Великобритании

Исследователи заявили, что в первые моменты создания материя во Вселенной была максимально однородной. Одна равномерно располагалась на небольшом пространстве. Затем ее границы расширились. Однообразие было нарушено из-за барионных акустических осцилляций. Их считают "отголосками" Большого взрыва.

Ученые заметили, что колебания распределили темную и видимую материи по расширяющимся границам пространства. При этом образовалась неравномерная "космическая паутина" из галактик. Исследователи занимаются изучением структуры. Это позволит определить, какие факторы управляли повлияли на возникновение барионных осцилляций.

"Протон-М" со второй попытки отправилась в самый продолжительный полет.