Каждый четвёртый петербуржец в 2026 году планирует изменить жизнь

Жители Северной столицы готовятся к серьёзным переменам.

Каждый четвёртый житель Санкт-Петербурга (25%) в наступившем 2026 году планирует изменить карьерный курс или сменить работу. Таковы данные опроса, проведённого сервисом Авито.

Согласно исследованию, 32% петербуржцев в целом собираются внести в свою жизнь в этом году существенные перемены. Помимо профессиональных изменений, 17% горожан задумываются об улучшении жилищных условий, 16% — о новом образе жизни и хобби, 13% — о путешествиях, а 12% — о семье и отношениях.

При планировании изменений в сфере недвижимости петербуржцы чаще всего хотят снять более комфортное жильё (20%), взять ипотеку (16%) или сделать ремонт (15%).Опрос также выявил гендерные различия: мужчины чаще фокусируются на карьере (32%), в то время как женщины активнее планируют изменения в жилье (17%) и туризме (11%).

Парадоксально, но стремление к переменам совпадает с ростом уровня тревожности. Как ранее сообщали "Ведомости" со ссылкой на исследование КРОС, Петербург в 2025 году впервые обогнал Москву по индексу тревожности, который за год вырос в городе в три раза. Главными причинами беспокойства стали инфляция, рост цен, недоступность ипотеки, проблемы с мобильным интернетом и мессенджерами.

Фото: unsplash (Solving Healthcare)