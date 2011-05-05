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Петербуржцам показали первый экземпляр обновлённой формы сотрудников ЖКХ
Сегодня, 13:37
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Петербуржцам показали первый экземпляр обновлённой формы сотрудников ЖКХ

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Обновлённую форму сшили в Красногвардейском районе.

В Красногвардейском районе Петербурга подготовили первый экземпляр новой формы для городских работников сферы ЖКХ. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, новую спецодежду коммунальщикам выдадут в январе 2023 года.

Напомним, что дизайн новой формы выбирали при помощи голосования петербуржцев в прошлом месяце. Из пяти вариантов горожане отдали предпочтение комплекту в красно-синих тонах. 

Первый образец формы из водонепроницаемого материала сшили на фабрике "Труд". 

Ранее мы сообщили о том, что коммунальщики Ленобласти будут дежурить круглосуточно в новогодние праздники.

Фото: Пресс-служба Смольного

Теги: санкт-петербург, форма жкх
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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