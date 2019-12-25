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Петербуржцы выбрали новую форму для дворников
Сегодня, 8:03
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Петербуржцы выбрали новую форму для дворников

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Решение об обновлении спецодежды приняли одновременно с переходом города к уборке системы внутриквартальных территорий.

Жители Петербурга приняли участие в голосовании за лучший вариант формы для специалистов в сфере коммунальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Свое мнение относительно предложенной экипировки выразили около 5 тыс. человек. Основная часть горожан выбрала вторую модель красным верхом и треугольной светоотражающей вставкой. Спецодежда предназначена для защиты специалистов от низких температур, ветра и влаги, добавили в Смольном.

Добавим, что обновление формы произошло в связи с переходом Петербурга на новую систему уборки внутриквартальных территорий.

Ранее мы сообщили о том, что 22% петербуржцев не готовы отказаться от бумажных квитанций за КУ.

Фото: Пресс-служба Смольного 

Теги: жкх, санкт-петербург, спецодежда, форма дворников спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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