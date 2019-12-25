Петербуржцы выбрали новую форму для дворников

Жители Петербурга приняли участие в голосовании за лучший вариант формы для специалистов в сфере коммунальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Свое мнение относительно предложенной экипировки выразили около 5 тыс. человек. Основная часть горожан выбрала вторую модель красным верхом и треугольной светоотражающей вставкой. Спецодежда предназначена для защиты специалистов от низких температур, ветра и влаги, добавили в Смольном.
Добавим, что обновление формы произошло в связи с переходом Петербурга на новую систему уборки внутриквартальных территорий.
Ранее мы сообщили о том, что 22% петербуржцев не готовы отказаться от бумажных квитанций за КУ.
Фото: Пресс-служба Смольного
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