Коммунальщики Ленобласти будут дежурить круглосуточно в новогодние праздники

Соответствующий указ подписал глава 47-ого региона Александр Дрозденко.

Сотрудники служб ЖКХ и топливно-энергетического комплекса в Ленинградской области будут работать непрерывно в период новогодних праздников. Соответствующий указ подписал губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко, сообщила пресс-служба областной администрации.

Круглосуточное дежурство работниками администраций всех поселений и ресурсоснабжающих организаций Ленобласти будет осуществляться с 31 декабря по 8 января. За это время будет проведена поверка теплоснабжения жилых домов и соцобъектов. Кроме того, котельные, водозаборы и очистные сооружения проверят в ходе ночных объездов.

В срок до 20 декабря коммунальщики представят график дежурств аварийных бригад на случай чрезвычайных происшествий. Уже подготовлен аварийный запас и автономные источники электроснабжения.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти после ремонта открыли 3 моста.

Фото: Правительство Ленобласти