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Коммунальщики Ленобласти будут дежурить круглосуточно в новогодние праздники
Сегодня, 9:36
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Коммунальщики Ленобласти будут дежурить круглосуточно в новогодние праздники

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Соответствующий указ подписал глава 47-ого региона Александр Дрозденко.

Сотрудники служб ЖКХ и топливно-энергетического комплекса в Ленинградской области будут работать непрерывно в период новогодних праздников. Соответствующий указ подписал губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко, сообщила пресс-служба областной администрации. 

Круглосуточное дежурство работниками администраций всех поселений и ресурсоснабжающих организаций Ленобласти будет осуществляться с 31 декабря по 8 января. За это время будет проведена поверка теплоснабжения жилых домов и соцобъектов. Кроме того, котельные, водозаборы и очистные сооружения проверят в ходе ночных объездов. 

В срок до 20 декабря коммунальщики представят график дежурств аварийных бригад на случай чрезвычайных происшествий.  Уже подготовлен аварийный запас и автономные источники электроснабжения. 

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти после ремонта открыли 3 моста.

Фото: Правительство Ленобласти 

Теги: ленинградская область, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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