В Ленобласти после ремонта открыли 3 моста

В 2023 году будут отремонтированы ещё 6 региональных переправ.

В Ленинградской области открыли 3 мостовых перехода, которые были отремонтированы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Речь идёт о переправах на реке Чёрная (Ропшинское шоссе), Черенка (Пикалево – Колбеки) и Гороховка (Советский – Верхне-Черкасово). Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Дорожники заменили на мостах элементы пролётов и гидроизоляцию, а также уложили новое асфальтное покрытие.

В 2023 году планируется отремонтировать ещё 6 региональных мостовых перехода – через реку Систа, Орьевку, Лемовжу, Оредеж, Ушачку и Суйду. Продолжается возведение крупных объектов через Свирь и Волхов.

Ранее мы сообщили о том, что коммунальные и дорожные службы Ленинградской области работают круглосуточно.

Фото: Правительство Ленобласти