Коммунальные и дорожные службы Ленинградской области работают круглосуточно

Дворы, тротуары, городские и сельские дороги сейчас убирают почти 1400 единиц спецтехники, больше 4000 сотрудников.

Коммунальные и дорожные службы Ленинградской области работают в круглосуточном режиме. До конца недели в регионе продолжатся снегопады, высота снега местами составит до 11 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Дворы, тротуары, городские и сельские дороги сейчас убирают почти 1400 единиц спецтехники, больше 4000 сотрудников. За первые сутки снегопада было вычищено больше 12 тысяч километров региональных трасс Ленобласти. На линии работает около 400 единиц спецтехники. Для обработки опасных участков использовано 184 тонны чистой соли.

Обстановка на дорогах остается сложной, водителей просят быть внимательными и аккуратными. Позвонив по номеру 8-812-251-42-84, можно оставить заявку на уборку, обработку как магистралей, так и тротуаров. Горячая линия работает круглосуточно.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области