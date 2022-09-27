Министр по обороне отметил, что Киев нуждается в HIMARS и ПВО.

Новая Зеландия не сможет оказать дальнейшую военную помощь Украине. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с местными журналистами объявил глава министерства по обороне Пеени Хенаре. Чиновник пояснил, что боевые потребности киевского режима на текущий момент не соответствуют возможностям национального оборонно-промышленного комплекса. Эксперт отметил, что у НЗ нет ничего из того, что хочет получить украинская сторона.

Украина обращалась к нам с просьбой о поставках ракетных систем HIMARS, систем ПВО для сухопутных войск, а также систем ПВО класса земля-море. Пеени Хенаре, глава Минобороны Новой Зелании

В издании APP уточнили, что на сегодняшний день новозеландское снаряжение, отправленное в Украину, насчитывает 1066 бронежилетов, 473 шлема и 571 маскировочный жилет. Власти страны также согласились отправить Киеву 21,1 миллиона новозеландских долларов (12,1 миллиона долларов США) на цели финансирования Вооруженных сил Украины.

Премьер Новой Зеландии призвала Совбез ООН отменить право вето.

Фото и видео: YouTube / Newshub