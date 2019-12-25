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Новак: строительство "Северного потока - 2" завершится до конца года
Вчера, 14:06
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phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Новак: строительство "Северного потока - 2" завершится до конца года

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После этого проект будет введен в эксплуатацию.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что строительство газопровода "Северный поток - 2" закончится до конца 2021 года. Об этом он сообщил телеканалу "Россия-1".

Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию.

Александр Новак, вице-премьер РФ

Напомним, в ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что строительство первой нитки "СП-2" уже завершено. По его словам, в настоящее время продолжаются работы по укладке второй нитки, линейные работы, в том числе на морском участке, завершены. 

Ранее Зеленский назвал "Северный поток - 2" козырной картой РФ.

Фото: pixabay.com
 

Теги: александр новак, газопровод, северный поток - 2
Категории: Новости России, Лента новостей,

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