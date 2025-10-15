Вице-премьер России сообщил о готовности сотрудничества с ЕС на взаимовыгодных условиях.

Доля российского природного газа в энергетическом балансе Европы за последние годы пусть и уменьшилась в два раза, однако все еще составляет порядка 19 процентов, несмотря на введенные коллективным Брюсселем ограничения. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак в ходе выступления на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов", организованной на площадке Российской энергетической недели.

Они приняли решение ограничить поставки российского газа в европейские страны. Фактически стало меньше поступать газа. Если раньше в балансе Европы российский газ занимал примерно 44%, то сегодня, в рамках общего импорта, остается примерно около 19 процентов. То есть, в два раза уменьшилось. Александр Новак, вице-премьер РФ

Эксперт добавил, что пика потребления нефти в ближайшие годы не ожидается, так как фиксируется увеличение спроса на данный энергетический ресурс. В области углеводородов также рост потребления показывает газовая отрасль. По результат ам 2024 года наблюдался рост потребления газа в мире на 2,8 процентов. несмотря на прогнозы по закату угольной отрасли, на планете регистрируются общие темпы роста потребления угля на уровне 1,8 процентов ежегодно.

Новак связал негативные тенденции в экономике Европы с отказом от газа РФ.

Фото и видео: Росконгресс