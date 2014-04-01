Началось очередное собрание стран ОПЕК+.

Российский вице-премьер Александр Новак рассказал о реакции рынка нефти на вакцинацию от коронавируса. Об этом чиновник сообщил коллегам на открытии заседания стран ОПЕК+. По мнению спикера, прививочные кампании позволяют энергетикам смотреть в будущее с оптимизмом. Однако сейчас в отрасли наблюдается множество неопределенностей.

Развивающаяся кампания по вакцинации дает свой результат и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, хотя, конечно, нельзя забывать, что впереди еще и много неопределенностей относительно той ситуации, которая пока еще есть в Европе. Александр Новак, вице-премьер РФ

Эксперт уточнил, что с момента прошлого разговора благодаря совместным действиям ОПЕК+, наблюдается положительная динамика в сфере добычи нефти. К настоящему моменту дефицит на рынке составляет порядка двух миллионов баррелей ежесуточно.

Новак объяснил решение ОПЕК+ сделать исключение для России.

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