РФ нарастит добычу нефти в апреле.

Александр Новак объяснил решение ОПЕК+ сделать исключение для России. Российский вице-премьер заявил в эфире телеканала "Россия-24" о том, что организация согласовала Москве увеличение добычи топлива на апрель до показателя в 130 тысяч баррелей ежесуточно. На проведенном заседании все участники соглашения зафиксировали неопределенность на нефтяном рынке. Они приняли решение сохранить уровень добычи топлива на уровне марта.

При этом будут сделаны исключения для России и Казахстана...Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос, нам необходимо увеличивать объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах и обеспечить растущий спрос на нефтепродукты. Александр Новак, вице-премьер РФ

Эксперт заметил, что Россия войдет в общий график в тот момент, когда страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу при восстановлении спроса на продукт По мнению Новака, на докризисный уровень нефтяной мировой рынок вернется к середине следующего года.

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