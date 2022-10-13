Новак рассказал о поставках газа по "Силе Сибири" в Китай

Вице-премьер России рассказал об объемах поставок, к которым стремятся партнеры.

Российский вице-премьер Александр Новак рассказал о том, что поставки природного газа по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай в 2023 году планируются в объеме 22 миллиардов кубов. Однако уже к 2027 году этот показатель составит плановых значений в 28 миллиардов кубометров. Соответствующую статистику чиновник привел перед участниками сессии в Москве, проводимой на Российской энергетической неделе.

В 2023 году планируется 22 миллиарда, к 2027 году мы выйдем на плановые 38 миллиардов кубических метров газа. Александр Новак, вице-премьер РФ

Вице-премьер добавил, что в 2021 году по "Силе Сибири" было поставлено 15 миллиардов кубометров. Также Россия будет поставлять 10 млрд кубометров газа по новому дальневосточному маршруту.

Новак: экспорт газа в восточном направлении может составить 100 млрд куб. м.

Фото и видео: РЭН