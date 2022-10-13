Новак: экспорт газа в восточном направлении может составить 100 млрд куб. м

Вице-премьер РФ рассказал о планах по поставкам СПГ на глобальные рынки.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что экспорт отечественного природного газа в восточном направлении может составить 100 миллиардов кубометров ежегодно. Соответствующей информацией чиновник поделился в ходе выступления на сессии Российской энергетической недели.

Это одно направление развития инфраструктуры дает нам примерно около 100 млрд куб. м газа дополнительных поставок в восточном направлении. Александр Новак, вице-премьер РФ

Эксперт подчеркнул, что Россия способна поставить в любую точку мира 80-100 млрд кубометров газа в виде СПГ (сжиженного природного газа). Однако он не понимает, где европейский регион будет брать энергоресурсы без российского сырья, поступающего в содружество стран.

Фото и видео: РЭН